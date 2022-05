[Concert Baroque] Petit-Caux, 7 mai 2022, Petit-Caux. [Concert Baroque] Petit-Caux

2022-05-07 – 2022-05-07

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux Assistez à un concert exceptionnel du jeune quatuor de Cracovie à l’église de Saint-Martin-en-Campagne, avec l’accompagnement à la flûte de M.Menuge.

De MOZART à JC BACH TELEMANN en passant par BORODINE GLAZOUNOV, redécouvrez les classiques de la musique Baroque.

Artistes : Matylda Stasiak au violon, Barbara Krzysztofiak au violon, Natalia Kosakowska à l’alto, Klaudia Sasuła au violoncelle, Michał Basista au clavecin & Jean-Pierre Menuge à la flûte. Assistez à un concert exceptionnel du jeune quatuor de Cracovie à l’église de Saint-Martin-en-Campagne, avec l’accompagnement à la flûte de M.Menuge.

