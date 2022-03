Concert baroque par le Chœur de Dinard Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine Le chœur breton Mouez Ar Jakez est invité à se joindre au Chœur de Dinard pour chanter un répertoire allant du médiéval au contemporain. Dimanche 22 mai 2022 – horaire à venir – Église de Notre Dame de Dinard isabelleginet@orange.fr +33 6 66 56 74 23 http://cantoribus-choeursdedinard.org/ Le chœur breton Mouez Ar Jakez est invité à se joindre au Chœur de Dinard pour chanter un répertoire allant du médiéval au contemporain. Dimanche 22 mai 2022 – horaire à venir – Église de Notre Dame de Dinard Église Notre Dame Place de Général de Gaulle Dinard

