Concert baroque Maison-Musée René Descartes, 14 mai 2022 19:00, Descartes.

Nuit des musées Concert baroque Maison-Musée René Descartes Samedi 14 mai, 19h00 Nombre de places limitées

Avec le Trio Barocca : Nadine Draux, soprano, Denise Blanc, clavier et Corinne Bernard, récitante.

Maison natale de René Descartes, ce musée, agrandi en 2005 et transformé grâce à une scénographie riche, colorée et accueillante, évoque la vie et l’oeuvre du philosophe, et brosse un panorama historique et culturel de l’époque.

http://www.ville-descartes.fr

Limited number of places Saturday 14 May, 19:00

Native house of René Descartes, this museum, extended in 2005 and transformed thanks to a rich, coloured and welcoming stage design, evokes life and work of the philosopher, and brushes a historic and cultural panorama of time(period).

Número de plazas limitadas Sábado 14 mayo, 19:00

29 rue Descartes 37160 Descartes 37160 Descartes Centre-Val de Loire