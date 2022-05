Concert baroque Maison-Musée René Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Maison-Musée René Descartes, le samedi 14 mai à 19:00 Nombre de places limitées

Le Trio Barocca donnera un concert à la Maison Musée René Descartes, avec Nadine Draux, soprano, Denise Blanc, clavier et Corinne Bernard, récitante. Maison-Musée René Descartes 29 rue Descartes 37160 Descartes Descartes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

