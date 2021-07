Concert baroque « Les jours heureux » Bouxwiller, 20 août 2021, Bouxwiller.

Concert baroque « Les jours heureux » 2021-08-20 – 2021-08-20

Bouxwiller Bas-Rhin

Suites françaises de Hotteterre, Couperin, Leclair

Avec l’ensemble de musique baroque Le Masque

Le public est invité à un concert donné dans un salon à Versailles vers la fin du 17ème et du début du 18ème siècle. La flûte à bec, la viole de gambe et le clavecin, ensemble ou en solo, vont rivaliser de charme et de rondeur pour suggérer les caractères et les émotions de ce style français si singulier et expressif.

Au programme, des suites de Hotteterre et de Forqueray, où le public pourra entendre dans un style fleuri et orné, des sarabandes et allemandes tendres et majestueuses côtoyer des menuets ou gavottes plus gaies et plus espiègles.

D’autre part, les compositeurs français savaient aussi écrire dans le style plus italien, très à la mode à l’époque…

Un style différent, plus libre et plus accessible donnant à l’interprète davantage d’espace dans l’expression d’un mouvement lent ou dans la virtuosité des traits.

Avec Marc Hervieux, flûte à bec

Kevin Bourdat, viole de gambe

Yuki Mizutani, clavecin

