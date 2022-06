Concert baroque « Le quatuor des lumières » Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Concert baroque « Le quatuor des lumières » Sennecey-le-Grand, 9 juillet 2022, Sennecey-le-Grand. Concert baroque « Le quatuor des lumières »

Rue de l’Église Saint-Julien Église romane St Julien Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire Église romane St Julien Rue de l’Église Saint-Julien

Église romane St Julien Rue de l’Église Saint-Julien

Saône-et-Loire Sennecey-le-Grand Concert de musique baroque au profit de la restauration des vitraux de l’église paroissiale de Sennecey-le-Grand.

-4 musiciens : Virginie Pillot, Catherine Thinon, Andre Costa, Nathan Gaillard

-4 instruments : Clavecin, traverso, violon et viole de Gambe. contact@sennecey-patrimoine.fr https://www.sennecey-patrimoine.fr/ Concert de musique baroque au profit de la restauration des vitraux de l’église paroissiale de Sennecey-le-Grand.

