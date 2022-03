Concert : baroque intimiste Baldenheim, 10 avril 2022, Baldenheim.

Concert : baroque intimiste Baldenheim

2022-04-10 – 2022-04-10

Baldenheim Bas-Rhin Baldenheim

0 EUR L’ensemble Grünewald propose ce concert intitulé « baroque intimiste » qui réunit 3 basses de violes de gambe accompagnées par un théorbe avec des œuvres baroques françaises, allemandes et anglaises. Le répertoire a été sélectionné pour servir le caractère “intime” que ce concert souhaite apporter, alliant profondeur de sentiment et légèreté. Le théorbe enrichira l’harmonie des 3 basses de violes et ponctuera le programme d’une pièce en solo. Les pièces suivantes seront mises au programme : Sonate à 3 de Benjamin Hely (1654 – 1719) – Chaconne à 2 “le raporté” de M. de Sainte Colombe (1640 – 1700) – Caprice, rondeau, menuets, musette à 3 de Marin Marais (1656 – 1728) – Suite pour théorbe de Robert de Visée (1650 – 1732) – Suite à 3 d’August Kühnel (1645 – 1700) – Suite à 3 de J.B.-Antoine Forqueray (1699 – 1782) – Suite pour viole et BC de J.B. de Boismortier (1689 – 1755).

Concert baroque de l’ensemble “Grünewald” composé de 3 violes de gambe et d’un théorbe

Baldenheim

