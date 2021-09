Concert baroque et son cocktail dînatoire – MOZART – Ensemble instrumental “Les Consonances” Beaune, 9 octobre 2021, Beaune.

Concert baroque et son cocktail dînatoire – MOZART – Ensemble instrumental “Les Consonances” 2021-10-09 – 2021-10-09 Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu – Salle des Pôvres

Beaune Côte-d’Or

L’ensemble instrumental Les Consonances rassemble musiciennes, musiciens, chanteuse qui ont chacune et chacun une attache avec la région Bourgogne, pour y être né, y résider, s’y produire, en orchestre, en musique de chambre ou en soliste, y enseigner et souvent pour toutes ces raisons à la fois.

L’Ensemble instrumental Les Consonances a imaginé et construit pour la soirée du 9 octobre un concert de musique de chambre autour d’œuvres phares des répertoires de la voix de soprano, des cordes, du piano et de la clarinette et signées W.A. Mozart, G.F. Haendel, F. Schubert et L. Sphor.

Le concert de musique baroque se prolongera, si vous le souhaitez, dans le cadre de la Chambre du Roy par un cocktail dînatoire accompagné de Champagne. L’art du “bien manger” et du “bien boire” sera à l’honneur dans une atmosphère conviviale.

Le buffet est composé de 7 pièces et comprend également une animation gourmande. La soirée se déroulera en présence des artistes.

Le buffet débutera juste après le concert. Les personnes munies du carton remis avant le spectacle se rendront directement au 1er étage, à la Chambre du Roy, dans cette salle historique à la vue imprenable sur la cour et ainsi nommée depuis la visite du roi Louis XIV en 1658.

cembbourgogne1@gmail.com https://cembbourgogne.fr/

L’ensemble instrumental Les Consonances rassemble musiciennes, musiciens, chanteuse qui ont chacune et chacun une attache avec la région Bourgogne, pour y être né, y résider, s’y produire, en orchestre, en musique de chambre ou en soliste, y enseigner et souvent pour toutes ces raisons à la fois.

L’Ensemble instrumental Les Consonances a imaginé et construit pour la soirée du 9 octobre un concert de musique de chambre autour d’œuvres phares des répertoires de la voix de soprano, des cordes, du piano et de la clarinette et signées W.A. Mozart, G.F. Haendel, F. Schubert et L. Sphor.

Le concert de musique baroque se prolongera, si vous le souhaitez, dans le cadre de la Chambre du Roy par un cocktail dînatoire accompagné de Champagne. L’art du “bien manger” et du “bien boire” sera à l’honneur dans une atmosphère conviviale.

Le buffet est composé de 7 pièces et comprend également une animation gourmande. La soirée se déroulera en présence des artistes.

Le buffet débutera juste après le concert. Les personnes munies du carton remis avant le spectacle se rendront directement au 1er étage, à la Chambre du Roy, dans cette salle historique à la vue imprenable sur la cour et ainsi nommée depuis la visite du roi Louis XIV en 1658.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par