Concert baroque et gospel Arles

Bouches-du-Rhône

Concert baroque et gospel Arles, 15 mai 2022, Arles. Place Saint Pierre Eglise Saint Pierre

2022-05-15 18:00:00

Arles Bouches-du-Rhône Arles Sous la direction de Michel Muller, gospel et musique baroque résonneront au temple. La Croche-choeur, et la boîte à chansons vous donnent rendez-vous au temple le dimanche 15 mai gisele.labarthe13@orange.fr +33 4 90 93 42 28 Sous la direction de Michel Muller, gospel et musique baroque résonneront au temple. Place Saint Pierre Eglise Saint Pierre Arles

Arles Adresse Place Saint Pierre Eglise Saint Pierre

