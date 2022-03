Concert baroque du Collectif Fractales Église Saint-Etienne-du-Mont Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 26 mars 2022

Programme haut en couleur avec les grandes oeuvres du répertoire baroque jouées sur des instruments d’époque! Très beau programme baroque avec des grandes oeuvres du répertoire comme la Sonate pour violoncelle et clavecin et celle pour violon et basse continue de Vivaldi, ainsi que des grandes Arias de Haendel. Des découvertes aussi avec un chef d’oeuvre de l’art du violon, la Sonate du Rosaire pour violon et basse continue de Biber ou la Sonate n°1 pour violon et basse continue de la compositrice Elisabeth Jacquet de la Guerre. Église Saint-Etienne-du-Mont Place Sainte-Geneviève Paris 75005 Contact : fractalesasso@gmail.com https://www.collectiffractales.fr/ https://www.facebook.com/fractalesassociation/ Concert;Musique

