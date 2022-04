Concert baroque Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Concert baroque Beauvais, 5 juin 2022, Beauvais. Concert baroque Beauvais

2022-06-05 17:00:00 – 2022-06-05

Beauvais Oise Beauvais Concert baroque à l’église Saint-Etienne de Beauvais Concert baroque à l’église Saint-Etienne de Beauvais https://ensemble-vocal-ambiani.fr/wp/ Concert baroque à l’église Saint-Etienne de Beauvais Ensemble Vocal Ambiani

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Concert baroque Beauvais 2022-06-05 was last modified: by Concert baroque Beauvais Beauvais 5 juin 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise