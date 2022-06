Concert baroque avec l’ensemble Zélenka

Concert baroque avec l’ensemble Zélenka, 20 août 2022, . Concert baroque avec l’ensemble Zélenka



2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20 22:30:00 Musique Baroque en clôture des Estivales avec l’ensemble Zélenka. Un quintette de musiciens également solistes dans les grands orchestres Français

et Européens. L’ensemble Zélenka s’attache à dynamiser le répertoire Baroque en l’éclairant d’une interprétation dynamique, moderne et rafraîchissante.

Une soirée de musique Baroque dont la programmation a été étudiée pour tout public. Musique Baroque en clôture des Estivales avec l’ensemble Zélenka. Un quintette de musiciens également solistes dans les grands orchestres Français

et Européens. L’ensemble Zélenka s’attache à dynamiser le répertoire Baroque en l’éclairant d’une interprétation dynamique, moderne et rafraîchissante.

Une soirée de musique Baroque dont la programmation a été étudiée pour tout public. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville