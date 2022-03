Concert Baroque Anché Anché Catégories d’évènement: Anché

Indre-et-Loire

Concert Baroque Anché, 11 juin 2022, Anché. Concert Baroque Anché

2022-06-11 18:00:00 – 2022-06-11 21:30:00

Anché Indre-et-Loire Anché Concert de musique baroque dans le parc du château des Brétignolles à partir de 18h00. Petite restauration et buvette.

En cas d’intempérie important, le concert sera reporté. Date: samedi 11 juin à partir de 18h00.

Tarif: 7 euros/5 euros Concert de musique baroque dans le parc du château des Brétignolles à partir de 18h00. Petite restauration et buvette.

En cas d’intempérie important, le concert sera reporté. Date: samedi 11 juin à partir de 18h00.

Tarif: 7 euros/5 euros contact@chateaudesbretignolles.fr http://www.chateaudesbretignolles.fr/ Concert de musique baroque dans le parc du château des Brétignolles à partir de 18h00. Petite restauration et buvette.

En cas d’intempérie important, le concert sera reporté. Date: samedi 11 juin à partir de 18h00.

Tarif: 7 euros/5 euros Anché

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Anché, Indre-et-Loire Autres Lieu Anché Adresse Ville Anché lieuville Anché Departement Indre-et-Loire

Anché Anché Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anche/

Concert Baroque Anché 2022-06-11 was last modified: by Concert Baroque Anché Anché 11 juin 2022 Anché Indre-et-Loire

Anché Indre-et-Loire