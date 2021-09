Concert baroque à Bailleau-le-Pin samedi 11 septembre 20h30 Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin, 11 septembre 2021, Bailleau-le-Pin.

### Un concert baroque pour soprano, hautbois, viole de gambe et clavecin par les musiciens de l'[association “**Les Euréliades”**](https://eureliades.pagesperso-orange.fr/PageB4a_Bios_artistes.htm) ### Samedi 11 septembre à 20h30 ### à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin **.** **«** **_Versailles et l’Europe_** **» la musique, la danse et la lutherie** Spectacle musical et littéraire autour de la musique à Versailles et de son rayonnement en Europe à travers la danse et la lutherie (avec illustrations sur écran). . **Musiciens et chanteurs :** Morgane Collomb, Soprano [Olivier Clémence](https://eureliades.pagesperso-orange.fr/PageB4d_Bios_artistes_Vents.htm#), hautbois et hautbois d’amour Noémie Lenhof, viole de gambe Ana Villamayor, clavecin. . **Programme :** Bach, Couperin, Telemann, Marin Marais. . Concert proposé par l’association “[_**Les Euréliades**_](https://eureliades.pagesperso-orange.fr/index.htm)” et la ville de Bailleau-le-Pin dans le cadre du dispositif “_Arts en scène_”, soutenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir. **.** **Entrée libre avec participation.** . _Pass sanitaire et conditions sanitaires en vigueur_ . . [RERTOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

