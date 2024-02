Concert BaroKentin Hambye, dimanche 21 juillet 2024.

Concert BaroKentin Hambye Manche

Ce quatuor originaire du nord de la Manche fait son retour à l’abbaye pour la troisième année consécutive.

BaroKentin poursuit son exploration de la musique baroque et propose cette année un programme inédit, mêlant des pièces emblématiques du répertoire à des trésors méconnus.

Au menu Haendel, Corrette, Jacquet de la Guerre, J.S Bach, Rameau, Couperin et Telemann.

Sous la direction artistique de David Lemonnier au clavecin, avec Jean-Baptiste Bernuit au violon, Faustine Nondier à la flûte et Jet Planken au violoncelle.

Durée 1h30 avec entracte.

Tous publics

Sans réservation

Participation libre au profit des artistes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 18:30:00

fin : 2024-07-21

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

