Concert BaroKentin, 10 juillet 2022, .

Concert BaroKentin

2022-07-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-10 20:00:00 20:00:00

L’ensemble Barokentin réunit 3 musiciens de grand talent autour de David Lemonnier, chanteur, chef de chœur, pianiste et claveciniste britannique, qui a longtemps travaillé avec William Christie et les Arts florissants.

Avec déjà plus de 20 concerts à son actif, il ambitionne de faire résonner la musique baroque dans divers lieux de patrimoine du Cotentin et de toute la Manche.

Pour la première fois, il se produira à l’abbaye de Hambye le dimanche 10 juillet à 18h.

Un concert à ne pas manquer !

David Lemonier : clavecin et orgue.

Faustine Nondier : flûte.

Jet Planken : violoncelle.

Jean-Baptiste Bernuit : violon.

Programme :

Sonates et Sonates en Trio de Georg Philipp TELEMANN, Jean-Pierre GUIGNON, Christoph GRAUPNER,

Giuseppe VALENTINI et Jean-Marie LECLAIR.

Pièces pour clavecin de Johann FROBERGER et Pancrace ROYER.

Entrée libre avec participation à votre discrétion.

L’ensemble Barokentin réunit 3 musiciens de grand talent autour de David Lemonnier, chanteur, chef de chœur, pianiste et claveciniste britannique, qui a longtemps travaillé avec William Christie et les Arts florissants.

Avec déjà plus de 20…

abbaye.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92

L’ensemble Barokentin réunit 3 musiciens de grand talent autour de David Lemonnier, chanteur, chef de chœur, pianiste et claveciniste britannique, qui a longtemps travaillé avec William Christie et les Arts florissants.

Avec déjà plus de 20 concerts à son actif, il ambitionne de faire résonner la musique baroque dans divers lieux de patrimoine du Cotentin et de toute la Manche.

Pour la première fois, il se produira à l’abbaye de Hambye le dimanche 10 juillet à 18h.

Un concert à ne pas manquer !

David Lemonier : clavecin et orgue.

Faustine Nondier : flûte.

Jet Planken : violoncelle.

Jean-Baptiste Bernuit : violon.

Programme :

Sonates et Sonates en Trio de Georg Philipp TELEMANN, Jean-Pierre GUIGNON, Christoph GRAUPNER,

Giuseppe VALENTINI et Jean-Marie LECLAIR.

Pièces pour clavecin de Johann FROBERGER et Pancrace ROYER.

Entrée libre avec participation à votre discrétion.

dernière mise à jour : 2022-05-20 par