« L’ensemble de clarinettes de Toulouse, direction musicale David Galasso » . Concerto grosso n°11 de Vivaldi . Vivaldi Rocks . Variations on a Paganini’s theme . Pachelbel Rocks . Suite Gothique de Leon Boëllmann . Back Rocks

gratuit

La famille Fermat vous invite à un concert Maison Pierre Fermat 3 rue Pierre Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne La Grange Tarn-et-Garonne

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

