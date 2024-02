Concert Barely Le Bon Sens Saint-Martin-en-Bresse, samedi 10 février 2024.

Concert Barely Le Bon Sens Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Le poing levé, la larme à gauche. Venu de Haute-Savoie, BARELY vous emmène sur les routes, les petites histoires dans la grande. Six musiciens venus d’horizons divers, unis par une énergie communicative et une folle envie de la partager. BARELY c’est 1h30 de voyage en français entre rock et folk, slam et valse avec le monde. Leur EP Déjà-Vu est sorti en novembre 2023 et est présent sur toutes les plateformes d’écoute. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10 23:59:00

Le Bon Sens 47 route de la grande rue

Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté proglebonsens@gmail.com

