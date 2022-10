[Concert] Barber Shop Quartet Saint-Aubin-sur-Scie Saint-Aubin-sur-Scie Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Scie

Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Scie Ce soir, c’est concert prestige et la tension monte pour le Barber Shop! Très appliqué, le Quartet a cappella si bien accordé attaque son fameux programme… Mais nos quatre acrobates de la voix tombent bientôt dans la discorde et le cap du stage récital semble bien difficile à tenir. C’est alors que la soprano revêche et ses trois acolytes jugés bien frivoles ( l’alto constamment émerveillée, le ténor pontifiant un poil amidonné et le basse clown-doux rêveur) partent progressivement à la dérive et basculent tour à tour dans le show. Le récital tourne rapidement au délire et s’enchainent alors chansons française essentiellement originales, réinterpretations absurdes, détournement irrévérencieux, parodies loufoques, réadaptations de styles musicaux variés, etc; Un véritable feu d’artifice vocal ponctué de saynètes, de mimes, de bruitages drolatiques façon cartoon… TÉNOR : Bruno BUIJTENHUIJS

SOPRANO : Marie-Cécile ROBIN-HÉRAUD

ALTO : Rachel PIGNOT

