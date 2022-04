Concert / barbecue Réveillon Réveillon Catégories d’évènement: Orne

Réveillon

Concert / barbecue Réveillon, 3 avril 2022, Réveillon. Concert / barbecue Réveillon Jazz Café 9 place de l’Eglise, le bourg Réveillon

2022-04-03 12:30:00 12:30:00 – 2022-04-03 Réveillon Jazz Café 9 place de l’Eglise, le bourg

Réveillon Orne Réveillon Dernier concert au Réveillon Jazz café avant travaux.

Jam session avec l’orchestre de Bob et les musiciens de la région.

Entrée barbecue gratuite sur réservation. Dernier concert au Réveillon Jazz café avant travaux.

Jam session avec l’orchestre de Bob et les musiciens de la région.

Entrée barbecue gratuite sur réservation. contact@lereveillonjazzcafe.com +33 2 33 25 04 67 Dernier concert au Réveillon Jazz café avant travaux.

Jam session avec l’orchestre de Bob et les musiciens de la région.

Entrée barbecue gratuite sur réservation. Réveillon Jazz Café 9 place de l’Eglise, le bourg Réveillon

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Réveillon Autres Lieu Réveillon Adresse Réveillon Jazz Café 9 place de l'Eglise, le bourg Ville Réveillon lieuville Réveillon Jazz Café 9 place de l'Eglise, le bourg Réveillon Departement Orne

Réveillon Réveillon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reveillon/

Concert / barbecue Réveillon 2022-04-03 was last modified: by Concert / barbecue Réveillon Réveillon 3 avril 2022 Orne réveillon

Réveillon Orne