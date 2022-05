CONCERT BANYAN + KABAR MALOYA, 14 mai 2022, .

CONCERT BANYAN + KABAR MALOYA

2022-05-14 – 2022-05-14

On se retrouve le samedi 14 Mai au Réservoir à Montpellier. Nous investirons l’espace extérieur pour vous donner un concert +kabar Maloya avec le groupe Banyan.

Le Maloya est la musique traditionnelle de l’île de la Réunion, elle est comme un lien associant plusieurs dizaines de générations de réunionnais entre les XVIIIè et XXIè siècles. Le Maloya affiche les origines malgaches et africaines des anciens esclaves à travers des rites sacrés, une musique, un chant et une danse. Pratiqué tour à tour dans les cercles familiaux et de voisinage, dans les espaces sociaux des plantations sucrières, et plus récemment sur les scènes artistiques, le cadre d’expression du maloya évolue constamment et son impact auprès des publics transcende l’acte de résistance culturelle en emblème de l’identité réunionnaise.

En premier lieu, un concert live du groupe, puis en deuxième partie, un kabar, nous inviterons alors celles et ceux qui voudront chanter, jouer et danser avec nous. Le maloya rassemble, entourés de percussions et choristes, prenez-part au groove puissant du Maloya.

Entrée libre- en plein air

