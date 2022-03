Concert «Banan’n Jug» Tullins Tullins Catégories d’évènement: Isère

TULLINS

Concert «Banan’n Jug» Tullins, 26 mars 2022, Tullins. Concert «Banan’n Jug» Médiathèque de Tullins La Pléiade, Clos des Chartreux Tullins

2022-03-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-26 Médiathèque de Tullins La Pléiade, Clos des Chartreux

Tullins Isère Tullins Concert dans le cadre du Voiron Jazz Festival. Médiathèque de Tullins La Pléiade, Clos des Chartreux Tullins

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, TULLINS Autres Lieu Tullins Adresse Médiathèque de Tullins La Pléiade, Clos des Chartreux Ville Tullins lieuville Médiathèque de Tullins La Pléiade, Clos des Chartreux Tullins Departement Isère

Tullins Tullins Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tullins/

Concert «Banan’n Jug» Tullins 2022-03-26 was last modified: by Concert «Banan’n Jug» Tullins Tullins 26 mars 2022 Isère Tullins

Tullins Isère