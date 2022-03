Concert : Banana Camp Uffholtz, 1 avril 2022, Uffholtz.

Concert : Banana Camp Uffholtz

2022-04-01 – 2022-04-01

Uffholtz Haut-Rhin Uffholtz

Quatuor aux origines multiples, leur rencontre est le fruit du hasard (une banane…). Christophe à la guitare, Angela au banjolélé, kazoo et chant, Muriel à la guitare, ukulélé et chant, et Philippe à la contrebasse et à la chemise à banane. Des standards de jazz aux chansons françaises, leur

musique ensoleillée vous fera remuer à coup sûr !

+33 3 89 83 06 91

Uffholtz

