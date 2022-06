Concert : Bal’us’trad : du folk réinventé Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Concert : Bal'us'trad : du folk réinventé

Guebwiller, 30 juillet 2022

Haut-Rhin 0 EUR Né en 2001 en Alsace, Bal’us’trad réinvente la tradition folk au sondes cuivres et percussions et vous invite à quelques pas de danse. Le concert sera au Top sur la terrasse de la médiathèque.

