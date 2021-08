Plestin-les-Grèves Centre culturel An Dour Meur Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Concert – BALEER BRO, précédé de HERITAGES de Camille Lejeune Centre culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le trio Baleer Bro s’est constitué pour les 200 ans de la naissance de François Marie Luzel à Plouaret, en juin 2021. Les artistes travaillent sur une lecture contemporaine des collectes de Luzel en Trégor. “Baleer Bro” signifie “Marcheur de pays”, en référence à un texte d’Anatole Le Braz. Le concert sera précédé d’une représentation de “Héritages” de Camille Lejeune au cours de laquelle les musiciens de Baleer Bro interviendront. Jean-Luc Thomas (flûtes traversières en bois), Gab Faure (violon) et Korentin Le Davay (chants) travaillent sur une lecture contemporaine des collectes de Luzel en Trégor. Centre culturel An Dour Meur 22310 Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

