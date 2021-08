Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Concert : Balaphonik Sound System Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Concert : Balaphonik Sound System

Musée Archéa, Louvres, le vendredi 1 octobre à 20:30

Qui est ce shaman des temps modernes, caché derrière une improbable forêt aux allures de magasin de musique intercontinental ? Véritable homme-orchestre, [Alex](https://tartine-production.com/artist/balaphonik-sound-system/) marie les instruments traditionnels (balafon, didjeridoo, vielle à roue…) et électroniques (machines, synthé, loop station) pour donner vie à une transe acoustique obsédante puisant dans les rythmes techno, gnaoua ou dub. Il hybride tous ses styles pour en faire un langage universel s’appuyant sur son propre mode d’expression, basé sur des onomatopées émotionnelles. Il explore les possibilités de la voix en tant qu’instrument et comme un véhicule des paysages intérieurs. Ce sound system unique en son genre réussit sa mission : faire bouger les corps et aérer les esprits ! ARCHÉA s’associe à l’association _À qui le tour_ et accueille un concert du [festival Passworld](http://festival-passworld.com/).

Entrée gratuite, sur réservation.

Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d'Oise

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:00:00

