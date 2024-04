Concert Balagan Fessenheim, mercredi 25 septembre 2024.

Concert Balagan Fessenheim Haut-Rhin

Groupe de Reggae originaire d’Alsace et existant depuis 2017, Balagan incarne la force du collectif et naît avant tout de l’amitié qui unit les uns et les autres. Passionnés de roots et new roots, les membres de Balagan, d’origines et d’influences diverses, métissent leur musique.

Ensemble, ils mélangent habilement le reggae / ragga avec une énergie sans limite. C’est un collectif qui évolue avec son temps et s’adapte en défendant des valeurs qui lui sont chères telles que l’éducation, la paix, l’écologie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-25 20:00:00

fin : 2024-09-25

rue des seigneurs

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Concert Balagan Fessenheim a été mis à jour le 2024-03-30 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach