Concert « Balade musicale de Versailles à Padoue » Les Estables, 6 août 2021-6 août 2021, Les Estables. Concert « Balade musicale de Versailles à Padoue » 2021-08-06 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-06

Les Estables Haute-Loire EUR 15 15 David Plantier, violoniste talentueux, accompagné par “Les Plaisirs du Parnasse” vous emmenera pour un voyage musical à VERSAILLES, HAMBOURG, VENISE et PADOUE . dernière mise à jour : 2021-07-18 par

