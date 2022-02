CONCERT/BALADE DROSLES D’OYSEAULX Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Catégories d’évènement: Meuse

Montiers-sur-Saulx

CONCERT/BALADE DROSLES D’OYSEAULX Montiers-sur-Saulx, 26 août 2022, Montiers-sur-Saulx. CONCERT/BALADE DROSLES D’OYSEAULX Site d’Ecurey 1 rue de l’Abbaye -Site d’Ecurey Pôles d’Avenir Montiers-sur-Saulx

2022-08-26 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-26 20:30:00 20:30:00 Site d’Ecurey 1 rue de l’Abbaye -Site d’Ecurey Pôles d’Avenir

Montiers-sur-Saulx Meuse par l’ensemble classique Ma non troppo.

A la fois familier et indéchiffrable, le chant des oiseaux ne cesse d’inspirer les compositeurs. Bien malin pourtant celui qui saurait noter avec précision ces pépiements qui égaient nos réveils campagnards. La flûte traversière ancienne – ou traverso – est bien sûr l’instrument de prédilection pour ce concert, entourée de cordes frottées ou pincées d’une plume.

Bar, restauration, musée, exposition “Quand les arts s’emmêlent #4” et ludothèque ouverts dès 15h

Proposé par Ecurey Pôles d’avenir et la Cie Azimuts/le CCOUAC +33 3 29 78 66 60 https://ecureypolesdavenir.com/agenda/ Ma non troppo

Site d’Ecurey 1 rue de l’Abbaye -Site d’Ecurey Pôles d’Avenir Montiers-sur-Saulx

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Montiers-sur-Saulx Autres Lieu Montiers-sur-Saulx Adresse Site d'Ecurey 1 rue de l'Abbaye -Site d'Ecurey Pôles d'Avenir Ville Montiers-sur-Saulx lieuville Site d'Ecurey 1 rue de l'Abbaye -Site d'Ecurey Pôles d'Avenir Montiers-sur-Saulx Departement Meuse

Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montiers-sur-saulx/

CONCERT/BALADE DROSLES D’OYSEAULX Montiers-sur-Saulx 2022-08-26 was last modified: by CONCERT/BALADE DROSLES D’OYSEAULX Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx 26 août 2022 Meuse Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx Meuse