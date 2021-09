Marcoux Château de Goutelas Loire, Marcoux Concert-bal swing au château de Goutelas Château de Goutelas Marcoux Catégories d’évènement: Loire

Marcoux

Concert-bal swing au château de Goutelas Château de Goutelas, 18 septembre 2021, Marcoux. Concert-bal swing au château de Goutelas

Château de Goutelas, le samedi 18 septembre à 19:00 Sur réservation.

Revivez la venue de Duke Ellington au château de Goutelas dans les années 1960 ! Patrick Bafon et ses musiciens vous invitent à un concert jazz/swing. Initiation à la danse swing en début de soirée. Château de Goutelas Château de Goutelas, 42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Marcoux Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Marcoux Autres Lieu Château de Goutelas Adresse Château de Goutelas, 42130 Marcoux, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Marcoux lieuville Château de Goutelas Marcoux