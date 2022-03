Concert-Bal salle René Besson,Brissac-Loire-Aubance (49)

salle René Besson, Brissac-Loire-Aubance (49), le vendredi 29 avril à 20:30

Valérie Imbert proposera une ballade à travers l’univers des chants traditionnels de Vendée, Poitou,et d’ailleurs: Un voyage à travers un répertoire riche et varié. Comme d’habitude, après une première partie “concert/causerie” où Valérie évoquera son parcours musical, elle fera ce qui la démange depuis toute petite: descendre sur le parquet et entraîner tous ceux qui le veulent dans des rondes facétieuses, impertinentes, endiablées et propres à souder les danseurs dans une joyeuse convivialité, ne serait-ce que le temps d’une danse… Et enfin, les musiciens qui le souhaitent pourront participer à un boeuf dansant. Entrée au chapeau. *source : événement [Concert-Bal](https://agendatrad.org/e/35907) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

prix libre

organisé par Bulles de bal salle René Besson,Brissac-Loire-Aubance (49) 1, Route d’Allencon salle René Besson, 49320 Brissac-Loire-Aubance, France

