Concert bal Rita rita & le parti collectif Sorde-l’Abbaye, mercredi 10 juillet 2024.

Ouverture des portes de l’abbaye à 20h

Une aventure de transe-mission de savoir en temps direct, entre Rita Macedo, femme libre à la voix et à l’accordéon et les musiciens du parti Collectif (Jaime Chao, Brice Matha et Louis Lubat) qui prennent le parti de jouer à une musique étrange étrangère ; étagère sans poussière des rythmes et chants brésiliens, mais pas que…

Invitez donc vos corps à la danse, car cette expérience musicale transgénérationnelle pousse au crime de l’agitation des masses de chair chaude.

Chaud devant, c’est Rita qui joue !

Une rencontre entre la puissance des traditions que Rita trimballe dans sa voix et son accordéon et la folie improvisatrice Uzestoise !

Petite restauration sur la place de l’Église à partir de 19h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 19:30:00

fin : 2024-07-10 23:00:00

Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@abbaye-sorde.fr

