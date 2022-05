concert bal Quidam trio salle Le clos,Lamothe-Cassel (46)

salle Le clos, Lamothe-Cassel (46), le vendredi 20 mai à 20:30

Concert/ Bal en vue de réaliser un teaser video . L’entrée se fera au chapeau pour les frais de fonctionnement. Les participants sont susceptibles d’etre filmés et de figurer sur le teaser video. Reservation indispensable auprés de Carine au 06 80 64 26 87 *source : événement [concert bal Quidam trio](https://agendatrad.org/e/36450) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Quidam trio
salle Le clos,Lamothe-Cassel (46)
Puycalvel 46240 Lamothe Cassel

