La Marge – campus culturel, le vendredi 15 octobre à 20:30

### Synopsis Le Grand POP est un bal à « chanter et à danser », à la fois joyeux, festif, fraternel, participatif, transgénérationnel et cosmopolite. Venez (re)découvrir les danses du monde, le Cha-cha-cha, la Bachata, la Tarentelle, le Twist, la Cumbia, le Chaabi, la Biguine, … Par La Majeure Compagnie. ### Pourquoi venir ? Vous ne connaissez pas les danses ? Aucun problème car en 3 minutes, grâce à la Majeure Compagnie vous pourrez acquérir le pas de base ou apprendre les paroles ! ### Horaires Séance à 20h30. Bar-Restauration au Magic Mirror avec Court Circuit 1 h 30 avant le spectacle (réservation des repas conseillée au 06 58 19 93 04)

Plein Tarif : 12 €, tarif réduit : 6 €

Un drôle de bal, à chanter, à danser, toujours à inventer et trouver et faire naitre pour chacun « cette musique en soi pour faire danser le monde » (Nietzsche). La Marge – campus culturel 37 avenue Pierre Point 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

