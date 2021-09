Concert-Bal : La Guinche Montivilliers, 11 septembre 2021, Montivilliers.

Concert-Bal : La Guinche 2021-09-11 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-11

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers

Le 12 septembre 1944, Montivilliers est officiellement libérée. Pour commémorer la Libération de la ville, l’ambiance est à la fête avec la Guinche et sa guinguette à roulettes !

La Guinguette à Roulettes, c’est un concert-bal d’antan animés par des musiciens-comédiens, livré clefs en main, décors, costumes, lampions et piste de danse.

Réunis par une même passion musicale, ils ont décidé de créer leur propre univers et d’aller à la rencontre du public, qu’il soit des villes ou bien des champs, à bord d’une caravane aménagée en véritable scène.

Au fil d’un répertoire entre swing et valse swing qui se déguste à la bonne franquette, explorant et revisitant savoureusement les maîtres du style : Jo Privat, Tony Murena, Django Reinhart…

On peut aussi y entendre de la chanson du siècle dernier qui ressuscite et transpire la joie de vivre et se fredonne à tue-tête par tous les temps, sur de grands airs que tout le monde connaît, et popularisés par : Pief, Jonnhy Hess…

Entrée libre.

Durée : 4h

La présentation d’un pass sanitaire valide sera demandée – Masque obligatoire.

Le 12 septembre 1944, Montivilliers est officiellement libérée. Pour commémorer la Libération de la ville, l’ambiance est à la fête avec la Guinche et sa guinguette à roulettes !

La Guinguette à Roulettes, c’est un concert-bal d’antan animés par…

+33 2 35 30 96 66 https://billetterie.abbaye-montivilliers.fr/evenement/11-09-2021-18-00-bal-concert-la-guinche

Le 12 septembre 1944, Montivilliers est officiellement libérée. Pour commémorer la Libération de la ville, l’ambiance est à la fête avec la Guinche et sa guinguette à roulettes !

La Guinguette à Roulettes, c’est un concert-bal d’antan animés par des musiciens-comédiens, livré clefs en main, décors, costumes, lampions et piste de danse.

Réunis par une même passion musicale, ils ont décidé de créer leur propre univers et d’aller à la rencontre du public, qu’il soit des villes ou bien des champs, à bord d’une caravane aménagée en véritable scène.

Au fil d’un répertoire entre swing et valse swing qui se déguste à la bonne franquette, explorant et revisitant savoureusement les maîtres du style : Jo Privat, Tony Murena, Django Reinhart…

On peut aussi y entendre de la chanson du siècle dernier qui ressuscite et transpire la joie de vivre et se fredonne à tue-tête par tous les temps, sur de grands airs que tout le monde connaît, et popularisés par : Pief, Jonnhy Hess…

Entrée libre.

Durée : 4h

La présentation d’un pass sanitaire valide sera demandée – Masque obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-09-03 par