Saint-Astier Dordogne Concert-bal : jazz swing

Saint-Astier

Concert-bal : jazz swing Saint-Astier, 22 décembre 2021, Saint-Astier. Concert-bal : jazz swing Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

2021-12-22 20:30:00 – 2021-12-22 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne Avec le Galaad Moutoz Swing Orchestra, un ensemble de 8 jeunes musiciens : un jazz déchaîné, alliant les arrangements percutants, une diva lituanienne extraordinaire et des compositions modernes. Le groupe sera rejoint par un couple de danseurs professionnels swing.

RDV 20h30, centre culturel.

Tarifs : 16 € – 12 €.

140 places assises au balcon (sur réservation) + concert-bal debout.

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Catégories d'évènement: Dordogne, Saint-Astier