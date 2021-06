Olivet Parc du Poutyl Loiret, Olivet CONCERT/BAL FOLK Parc du Poutyl Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

CONCERT/BAL FOLK Parc du Poutyl, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Olivet. CONCERT/BAL FOLK

Parc du Poutyl, le vendredi 2 juillet à 17:30

NAJAR mèle son chant et sa rythmique incantatoire aux stridences éléctriques de Grégory JOLIVET, l’un des vieillistes les plus créatifs du moment. Cette rencontre permet une réunion entre des sonorités ancestrales que l’on retrouve dans les musiques traditionnelles, et celles d’aujourd’hui, plus éléctriques.

Entrée libre

NAJAR mèle son chant et sa rythmique incantatoire aux stridences éléctriques de Grégory JOLIVET Parc du Poutyl parc du Poutyl Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T17:30:00 2021-07-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du Poutyl Adresse parc du Poutyl Ville Olivet lieuville Parc du Poutyl Olivet