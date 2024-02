CONCERT BAL FOLK La Grange Théâtre Lachaussée, samedi 16 mars 2024.

Samedi

En l’honneur de la Saint-Patrick, venez danser ou juste profiter de la musique traditionnelle et de l’ambiance pour cette soirée proposée par La Grange Théâtre. Elle sera animée par deux duos meusiens au violon et à l’accordéon, Gaillet Gratteron et Balivernes.

Des danseurs expérimentés vous guideront pour entrer dans la danse. La musique d’Aurélie et de Rémi, le duo « Gaillet gratteron , ancrée dans les traditions du Massif central et de ses régions voisines, vous collera à la peau, d’où le nom de cette plante gaillet gratteron !! https://jmbasso.wordpress.com/duo-gaillet-gratteron/ Pendant plus de 20 ans, le Duo Balivernes a assuré la musique pour des ateliers de danses et animé des bals et stages de danses. Le duo propose un répertoire varié, … Danseurs eux-mêmes, Marie Garigue au violon et Nicolas Poulouin à l’accordéon sont attentifs aux danseurs pour leur offrir le plus grand plaisir de la danse. Le bar sera ouvert avant et pendant et le bal.Tout public

10 EUR.

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est contact@lagrange-theatre.org

