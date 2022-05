Concert Bal et Stage de vielle à roue Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz,Les Ollières (74)

**Concert Bal avec le Duo Michaud/Guérin ,** **Benoît Michaud à la vielle, et Zabou Guérin à l’accordéon chromatique,** **dimanche après-midi à 17h** pour voyager sur leurs musiques pleines de rythmes et d’harmonies, du Centre France au Poitou et à la Vendée! **Stage de vielle de 14h à 16h** avec **Benoît Michaud** **bulletin d’inscription** [ ici](http://gigouillette.org/) *source : événement [Concert Bal et Stage de vielle à roue ](https://agendatrad.org/e/36479) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Duo Michaud-Guérin Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz,Les Ollières (74) Salle des fêtes Jean BOUVET 147 route du Praz, 74370 Les Ollières, France

2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T21:00:00

