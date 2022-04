Concert Bal Duo Lagrange Rutkowski Arleuf, 29 juillet 2022, Arleuf.

Concert Bal Duo Lagrange Rutkowski Arleuf

2022-07-29 – 2022-07-29

Arleuf Nièvre Arleuf

EUR 5 Concert Bal Duo Lagrange Rutkowski (Musique Traditionnelle). Gaël et Sébastien, dans cette formation, vous proposent une musique traditionnelle issue du répertoire du Morvan, d’Auvergne d’Irlande et d’Ecosse, tout en y ajoutant leurs propres compositions. Considérant que la musique traditionnelle n’est pas une musique « morte », mais qu’elle évolue au fil des années par sa transmission orale et grâce aux influences du moment, ils vous feront partager la leur, enrichie de leurs différentes expériences musicales, tant pour le plaisir de l’écoute que celui de la danse. Leur travail pourrait être comparé à celui des Galvachers*, musiciens d’une époque maintenant révolue, qui, au fil de leurs voyages, apprenaient de nouveaux airs et les rapportaient ensuite au pays. Le duo s’est produit en Espagne, Canada, Irlande, Ecosse, Finlande, Suisse, Belgique et bien sur en France.

+33 3 86 78 84 66

Arleuf

