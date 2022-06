Concert-bal Cocorico ! Kirikiki ! Cocorococo ! (Compagnie les Passagers du Vent)

Concert-bal Cocorico ! Kirikiki ! Cocorococo ! (Compagnie les Passagers du Vent), 11 août 2022



C'est en France que l'histoire commence. Dans une ferme, Jacky le coq s'égosille avec ardeur. Il est LA star de la ferme, jusqu'au jour où… l'arrivée de Roméo, le chien, va bouleverser la vie de la basse-cour et pousser Jacky vers d'autres horizons ! Tendre et hilarant…

