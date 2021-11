Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint Drôme, Saint-Julien-en-Quint Concert- Bal, Balançoire, Baluchon Saint-Julien-en-Quint Saint-Julien-en-Quint Catégories d’évènement: Drôme

2021-11-20 16:00:00 – 2021-11-20 17:30:00

Saint-Julien-en-Quint Drôme Saint-Julien-en-Quint Concert de la compagnie Flic-Floc ! Spectacle interactif et original qui fait chanter et danser au sons de rythmes divers (rock, latino, blues…) Adapté aux enfants de maternelles/primaire. +33 6 44 87 32 48 http://www.valdecquint.fr/ Salle polyvalente A côté de la mairie Saint-Julien-en-Quint

