***Musiques métissesLatino Orientales – EthnoJazz*** 

**Pascal Lefeuvre : vielle à roue, compositions…Thomas Bienabe : mandoline, mandole, oudEric Duboscq :** basse 

**Autres extraits en image** 

ZANZIBAR en trio acoustique, s'adapte aux situations tout en gardant la ligne, le fil rouge festif, à l'écoute du public.Nous vous invitons à un voyage imaginaire, avec pour point de départ ici et maintenant, influencés par les musiques de jazz et d'Oc aux couleurs multiples de la Méditérrannée éternelle, de l'Orient au nouveau monde afro-latino des Amériques.Fusion ambitieuse, ludique et dansante. Chacun se régalera de cette musique ouverte au monde,fraternelle, abolissant les frontières. 

**Note du compositeur** 

Au départ Il y a l'inspiration pour l'écriture de pièces musicales en forme de danses, formes répétitives, traits d'union entre musiques du monde et musiques actuelles. (recueil Éditions Trad. Mag hors série) Ensuite, les musiques sont faites pour être jouées, interprétées, partagées.ZANZIBAR est l'orchestre qui les faire vivre. ZANZIBAR actuellement un trio à cordes original : vielle, oud, mandoline, mandole, contrebasse, est ouvert aux invités. Les compositions simples sont mélodiques et rythmiques, de formes régulièreset symétriques (aabb aabb etc.), avec bien sûr des exceptions.L'interprète, seul maître à bord, ultime transmetteur de "l'œuvre", peut y mettre sa touche personnelle. Les musiques sont composées dans cet esprit qui favorise d'une part les rythmes, fondations de l'orchestre et d'autre part les mélodies, improvisations, qui donnent libre cours aux variations … Nous aimons aussi jouer les «standards» de la variété et du jazz international ! Et tout ça pourquoi ?Pour la réalisation d'une musique d'apparence simple, «populaire», que l'on fredonne et sur laquelle on peut danser, mais qui fait appel aussi, aux multiples qualités inventives des interprètes.

