Concert Bako-Combé Rosporden, 22 avril 2022, Rosporden.

Concert Bako-Combé Centre Culturel 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden

2022-04-22 – 2022-04-22 Centre Culturel 17 Rue Alsace Lorraine

Rosporden Finistère Rosporden

Bako-Combé est né de la rencontre de Gurvan Loudoux batteur, percussionniste DJ et producteur MAO et Amadou DIAO Griot, Burkinabé il y a une dizaine d’années.

Le groupe Bako-Combé a beaucoup évolué au cours des années. En multipliant les collaborations, passant du duo au trio puis au quartet, le groupe a exploré de nouveaux univers musicaux. À l’origine, les morceaux essentiellement composés d’airs traditionnels mandingues se sont au fil du temps, teintés de sonorités actuelles. Aujourd’hui, dans sa forme actuelle, il forme un duo Afro-Electro détonnant !

La tradition ici ne se discute pas, elle fait partie de lui depuis sa naissance; Amadou Diao, joueur de Kora et N’goni est issu de la grande lignée des Diabaté. Ce savoir n’est pas un sanctuaire, il s’enrichit de l’expatriation, des rencontres bref de la vie de celui par qui il s’exprime … Avec Gurvan loudoux à la production électronique, Bako-Combé se joue des esthétiques entre tradition et modernité et trace sa route, guidé par la joie du partage et de la danse …

+33 2 98 59 80 42

Centre Culturel 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden

dernière mise à jour : 2022-01-03 par