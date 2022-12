Concert – Badische Stahlwerke Kehl Grendelbruch Grendelbruch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Grendelbruch

Concert – Badische Stahlwerke Kehl
Grendelbruch, 18 décembre 2022

1 rue du Mont Sainte-Odile Grendelbruch

2022-12-18 17:00:00 – 2022-12-18 18:00:00

Fondé en 1970 pour agrémenter la vie sociale des ouvriers dans l'entreprise, cet orchestre dirigé par Olivier Metzler compte aujourd'hui une vingtaine de musiciens. Le répertoire est principalement basé sur la musique populaire.
+33 3 88 97 40 79

