Pléboulle 22550 Concert du groupe rock Bad Choice au restaurant L’Ecume

Buvette sur place

Cochon grillé, frites et tarte aux pommes

