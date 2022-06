Concert Backstage : KEEP SMILING, 29 août 2022, .

Concert Backstage : KEEP SMILING

2022-08-29 21:00:00 – 2022-08-29 23:00:00

KEEP SMILING au Backstage avec Saint Augustin qui vient ambiancer notre resto.

Multi-instrumentiste, il est passé par le piano classique et le jazz et s’oriente aujourd’hui vers la funk. Il improvise des boucles en live avec un clavier, une guitare et un micro. Un set Funky à ne pas manquer !!!

KEEP SMILING au Backstage avec Saint Augustin qui vient ambiancer notre resto.

Multi-instrumentiste, il est passé par le piano classique et le jazz et s’oriente aujourd’hui vers la funk. Il improvise des boucles en live avec un clavier, une guitare et un micro. Un set Funky à ne pas manquer !!!

KEEP SMILING au Backstage avec Saint Augustin qui vient ambiancer notre resto.

Multi-instrumentiste, il est passé par le piano classique et le jazz et s’oriente aujourd’hui vers la funk. Il improvise des boucles en live avec un clavier, une guitare et un micro. Un set Funky à ne pas manquer !!!

dernière mise à jour : 2022-05-30 par