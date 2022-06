CONCERT- BACK TO THE FLOYD, 6 août 2022, .

CONCERT- BACK TO THE FLOYD

2022-08-06 – 2022-08-06

Dans la Cour du Château le samedi 6 Août à 21h00

The Immersive Pink Floyd Show

Back to the Floyd – The Immersive Pink Floyd Show est un spectacle composé de six musiciens et de trois choristes. Réel hommage à Pink Floyd, le show est enrichi de jeux de lumières, d’écrans multiples, circulaires, panoramiques et d’éléments scéniques empreints de l’identité du groupe mythique.

Les sons sont recherchés et travaillés et font de ce spectacle millimétré un voyage au coeur de l’univers musical, visuel et spirituel des créateurs de The Dark Side of the Moon. Le château servira de décor à ce show exceptionnel, inspiré du concert légendaire à Pompéi.

GRATUIT | Durée : 2h | Tout public

