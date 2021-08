Concert BACHAR MAR-KHALIFE Cluny, 7 septembre 2023, Cluny.

Concert BACHAR MAR-KHALIFE 2023-09-07 20:30:00 – 2021-09-07 21:30:00 Théâtre “Les Arts” Cluny Place du marché

Cluny Saône-et-Loire

EUR 22 22 ON OFF – BACHAR MAR-KHALIFE

MUSIQUE

Bachar Mar-Khalifé est bien plus qu’un pianiste envoûtant. Compositeur, chanteur et multi-instrumentiste, sa musique est celle d’un homme libre ; un mélange éclairé et percutant de jazz, d’électro, de musique traditionnelle libanaise et de musique contemporaine, qu’il aborde avec un amour et une énergie semblable.

Entre percussion traditionnelle et classique, piano et direction d’orchestre, Bachar Mar-Khalifé intègre toutes ces facettes pour en devenir l’unique dénominateur commun.

Son cinquième album a été enregistré au Liban, au rythme des contestations populaires qui ébranlaient le pays. L’émotion est à fleur de peau, le dépouillement de sa musique fait écho à la situation du pays. Dans la maison, l’électricité coupe 2 fois par jour : On/Off.

avec Christophe -Jnoun (inédit à ce jour).

Production Astérios spectacles

Bachar Mar-Khalifé : piano, synthé, chant

Dogan Poyraz : batterie

Aleksander Angelov : basse, contrebasse

secretariat-culture@cluny.fr +33 3 85 59 89 49

