Concert : Bachar Mar‑Khalifé

Concert : Bachar Mar‑Khalifé, 29 novembre 2022, . Concert : Bachar Mar‑Khalifé



2022-11-29 – 2022-11-29 EUR Le chanteur, compositeur et musicien franco‑libanais à la réputation d’excellence, publie un nouvel album enregistré au Liban. Un élégant et séduisant album, en clair‑obscur dont il interprètera les titres sur scène. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville